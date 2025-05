Vor dem Amtsgericht Torgau ist am Dienstag der Prozess gegen einen Fußball-Vater wegen einer angezettelten Schlägerei und des Besitzes von Munition vorläufig eingestellt worden. Der 46-Jährige müsse nun innerhalb von sechs Monaten eine Geldauflage von 1.200 Euro begleichen, so die vorsitzende Richterin. Ein Freispruch sei bei der Beweislage nicht zu sehen.



Der Angeklagte soll im Dezember 2022 am Rande eines Kinder-Fußballturniers der E-Jugend in Torgau einem anderen Vater aus Plauen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Kurz darauf soll er vor der Halle in der Dunkelheit noch auf das Opfer eingetreten haben und dann geflohen sein, bevor die Polizei eintreffen konnte.

Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Was der Tat vorausgegangen war, konnte das Gericht nicht zweifelsfrei klären. Einem Bericht der "Torgauer Zeitung" zufolge habe es ein Foul auf dem Spielfeld gegeben, über das sich beide Väter gestritten hatten. Der Angeklagte wies die Vorwürfe zurück und behauptete, er habe den anderen Mann nicht berührt. Er habe ihn lediglich gebeten, mit den Beleidigungen gegen die Torgauer Mannschaft, in der auch sein Sohn spielte, aufzuhören.

Opfer hatte "mehrere Bier" und Wodka-Energy getrunken

Auch der Geschädigte, dessen Sohn damals als Torwart für die Plauener Mannschaft spielte, war bei der Verhandlung anwesend. Er konnte jedoch nicht sagen, ob es der Angeklagte gewesen war, der ihn angegriffen hatte. Er habe an jenem Tag viel Wodka-Energy und Bier getrunken. Laut einem Gutachten hatte er 1,33 Promille und Verletzungen an Nase, Rippen und am hinteren Oberschenkel erlitten.

Wie betrunken ist man mit mehr als einem Promille? Die Wirkung von Alkohol hängt stark von der Menge ab, die eine Person trinkt. Darüber hinaus sind auch das Geschlecht und andere körperliche Gegebenheiten entscheidend. Je nachdem, wie hoch die Blutalkoholkonzentration (Promille) ist, lassen sich unterschiedliche psychische und körperliche Veränderungen beobachten. Ab 1,0 Promille treten als Wirkungen deutliche Sprach- und Sehstörungen, verminderter Orientierungssinn und ein weiterer Anstieg der Risikobereitschaft und Aggressivität auf. Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit

Seit Vorfall: Alkoholverbot bei Jugendspielen

Der Wettbewerb mit insgesamt acht Mannschaften und beteiligten Kindern zwischen neun und elf Jahren hatte Mitte Dezember 2022 in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm statt. Bei der Verhandlung am Dienstag war auch der damalige Turnierleiter anwesend. Er erklärte vor Gericht, dass seit diesem Vorfall bei solchen Jugendspielen kein Alkohol mehr ausgeschenkt werde.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Verdacht auf illegalen Munitionsbesitz nicht erhärtet