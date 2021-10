Nordsachsen ist ein Anlaufpunkt für sächsische Rechtsextremisten. Der Gasthof im Torgauer Ortsteil Staupitz sei weiterhin das bedeutendste Konzertobjekt der Szene im Freistaat, so die Verfassungsschützer. Fünf der zehn im Jahr 2020 behördlich genehmigten Konzerte fanden dort statt. Mittlerweile agieren Rechtsextreme auch verstärkt in Taucha, so Janet Liebich von der Diakonie: "Wir haben natürlich Staupitz, wo immer wieder etwas stattfindet. Wir sehen auch in Taucha, dass die sich Raum nehmen. Über Aufkleber, aber auch, wenn sie den Christopher Street Day stören. Das besorgt mich schon." Und so wie ihr geht es vielen, die sich in Nordsachsen gegen Rechtsextremismus engagieren.