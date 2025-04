"Stadt des Friedens"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte bei der Veranstaltung, der Tag sei jedes Mal etwas ganz Besonderes. "Alle Teile der Zivilgesellschaft nehmen Anteil, erinnern, trauern." Torgau sei eine Stadt des Friedens. Bildrechte: MDR/Leven Wortmann

Zur Gedenkfeier hat sich auch der russische Botschafter angesagt, ohne ausdrücklich eingeladen worden zu sein. Das Auswärtige Amt hatte empfohlen, russische Vertreter angesichts des Krieges gegen die Ukraine auszuschließen. Der Torgauer Oberbürgermeister Henrik Simon sagte, man habe die Teilnahme ermöglicht wegen der großen Zahl gefallener sowjetischer Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Kretschmer richtet deutliche Worte an Russland

Ministerpräsident Kretschmer wandte sich bei seiner Ansprache in Torgau mit deutlichen Worten zum Krieg in der Ukraine an den russischen Botschafter. "Es war Russland, das einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Nicht 2021, sondern schon 2014. Und es liegt an Russland, nur an Russland, diesen Krieg zu beenden", sagte der CDU-Politiker in Richtung des russischen Botschafters Sergej Netschajew. Dafür erhielt Kretschmer einige Buhrufe aus dem Publikum. Bildrechte: MDR/Leven Wortmann

Unter den Toten in der Roten Armee seien sehr viele Russen gewesen, aber auch Ukrainer, Belarussen oder Georgier. "Es wäre schöner, angemessener, wenn auch Vertreter der Ukraine, Georgiens oder Belarus bei uns wären", sagte Kretschmer. "Dass sie nicht kommen, hat vermutlich mit der Anwesenheit des russischen Kollegen zu tun."

Bildrechte: MDR/Leven Wortmann

Kein Vertreter der USA vor Ort

Die USA hatte ihre Teilnahme an der Gedenkveranstaltung im Vorfeld abgesagt. "Das US-Konsulat in Leipzig ist in diesem Jahr nicht in der Lage, an der Zeremonie teilzunehmen", erklärte eine Sprecherin der US-Botschaft in Berlin. Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Zusammentreffen von Amerikanern und Roter Armee