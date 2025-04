Kein offizieller Vertreter der USA an der Elbe

Die USA hatte ihre Teilnahme an der Gedenkveranstaltung im Vorfeld abgesagt. "Das US-Konsulat in Leipzig ist in diesem Jahr nicht in der Lage, an der Zeremonie teilzunehmen", erklärte eine Sprecherin der US-Botschaft in Berlin.

Bildrechte: MDR/Leven Wortmann

Vier US-Brüder zum Gedenken an Vater angereist

Roger Alice aus Milwaukee in den USA war extra mit seinen drei Brüdern Steve, Stan und Keve nach Torgau gereist, um ihrem Vater zu gedenken. "Unser Vater kämpfte im Zweiten Weltkrieg. Mit 19 Jahren landete er in der Normandie und kam bis nach Torgau", erzählt Roger Alice. Ihr Vater habe nie viel über diese Zeit gesprochen, als sie Kinder waren. Sie wollten auf seine Spuren in Torgau gehen, wo er stationiert war. Bildrechte: MDR/Leven Wortmann

"Nachtwölfe" und Frau mit Russland-Fahne

Unmittelbar vor Beginn des offiziellen Gedenkens kamen zudem Rocker des russisch-nationalistischen Motorradclubs "Nachtwölfe" zum Denkmal. Sie legten Kränze und rote Nelken nieder. Vor den Motorrädern ritt eine Frau mit einer Russland-Fahne auf einem Pferd. Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Zusammentreffen von Amerikanern und Roter Armee