Posse in Torgau Stadt baut Fußgängerbrücke, aber nicht für alle

Unkommentiert blieb dagegen die Kritik an der fehlenden Barrierefreiheit. Die ursprünglichen Planungen hätten an dieser Stelle eigentlich gar keinen Überweg vorgesehen, erklärte Jack. Die Fußgängerbrücke sei eine Idee und ein Angebot des Bauunternehmens gewesen. Nutzen sollen sie in erster Linie Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Schulzentrums im Repitzer Weg, um ohne großen Umweg zur Schule zu kommen.



Ansonsten seien alle Grundstücke der Wolffersdorffstraße, der Straße Am Stadtpark und des Reptizer Weges während der 170 Tage dauernden Landesgartenschau erreichbar, so Jack. Zu Fuß und mit dem Auto. Für Fußgänger, für die das Treppensteigen keine einfache Aufgabe ist, allerdings nicht direkt sondern auf Umwegen.