In einem Schafstall in Torgau ist ein Lamm mit sechs Beinen geboren worden. Züchter Bernd Tinter zufolge wurde das Tier auf den Namen Dolly getauft. Dem Jungtier falle es schwer Milch beim Muttertier zu saugen und allein aufzustehen. Damit es sich besser bewegen könne, sei ein Bein von Dolly mit einem Verband hochgebunden worden. Ein Tierarzt habe abgesehen von der Fehlbildung keine Probleme festgestellt, so der Züchter.