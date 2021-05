Das Sächsische Landesumweltamt (LfULG) sucht Standorte, an denen noch Wechselkröten gesichtet werden. Die Verwandlungskünstlerin, die ihre Farbe je nach Untergrund wechseln kann, ist durch den Verlust ihrer Lebensräume stark gefährdet. Um mehr über ihr Vorkommen zu erfahren, bittet das Landesamt alle Sachsen, die Augen nach der seltenen Kröte offen zu halten. Die gut getarnte Kröte kann mit etwas Glück an alten Baggerseen, manchmal auch in Dorfteichen und hin und wieder sogar in Gartenteichen auftauchen. Wer die markante Kröte entdeckt, soll den Fund an das LfULG melden. Auf der Internetseite gibt es dafür ein Formular und die Möglichkeit, Bilder hochzuladen. Als Dankeschön wird jede Fundmeldung mit einer kleinen Überraschung belohnt.