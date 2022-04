Die 9. Sächsische Landesgartenschau ist am Sonnabend in Torgau im Landkreis Nordsachsen eröffnet worden. Sie sei "eine wunderbare Gelegenheit, Kraft und Zuversicht zu ziehen für das, was wir gemeinsam erreichen können", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in seiner Rede. Pünktlich zum erhofften Besucheransturm von Auswärts hat die Stadt Torgau vor wenigen Tagen den neuen Bahnhof eröffnet. Die Landesgartenschau findet auf 24 Hektar statt. Es gibt 15 wechselnde Blumenschauen, Themengärten und Baumschul-Ausstellungen.