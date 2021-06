Der 700 Quadratmeter große Biber-Kranich-Spielplatz bildete eine der Hauptattraktionen der neunten Sächsischen Landesgartenschau, die Ende April 2022 in Torgau eröffnet werden soll. Die Landesgartenschau steht unter dem Motto "Mensch – Natur – Geschichte". Bis zur Eröffnung im nächsten Jahr soll aus der nordsächsischen Stadt eine "grüne Renaissancestadt" werden. Der Freistaat Sachsen unterstützt die Landesgartenschau mit mehr als drei Millionen Euro. Die Gesamtkosten sollen sich auf 22 Millionen Euro belaufen. Eröffnet wird die neunte Landesgartenschau am 23. April 2022 und endet am 9. Oktober 2022.