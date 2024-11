Langenreichenbach in Nordsachsen ist die "Kommune des Jahres". Der Ostdeutsche Sparkassenverband hat nach eigenen Angaben das Dorf am Donnerstag in Potsdam ausgezeichnet. Ausschlaggebend für die Jury waren demnach der starke Zusammenhalt im Dorf und das Vereinsleben.

