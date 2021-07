Digitaler Stadtrundgang Mit der "Lauschtour"-App durch Delitzsch

Die Stadt Delitzsch in Nordsachsen hat ein neues, digitales Angebot für Besucherinnen und Besucher. Wie die Stadt mitteilte, können Gäste individuell mit ihrem Smartphone über die App "Lauschtour" kurze Hör-Erlebnisse starten. Dazu müssen sie lediglich die App kostenlos aus dem entsprechenden Store herunterladen, in der Altstadt stehen und das GPS-Signal am Smartphone aktivieren.