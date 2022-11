Desolate Zustände Lehrermangel: Delitzscher Oberschüler wenden sich verzweifelt an Kultusminister

In Sachsens Schulen fehlen weiterhin Lehrkräfte. Deswegen und wegen der derzeitigen Erkältungswelle fällt viel Unterricht aus. An einer Oberschule in Delitzsch sind dies schon mehrere hundert Stunden in diesem Schuljahr. Schüler haben in ihrer Not einen Brief an Kultusminister Christian Piwarz (CDU) geschrieben. Er will sich nun kurz vor Weihnachten mit den Schülern treffen.