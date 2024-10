Am Sonntagabend kam es in Löbnitz zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Laut der Polizei Leipzig erlitten fünf Bewohner Rauchgasvergiftungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Unter den Verletzten sei auch ein sechs Monate altes Baby gewesen. Mehr als ein Dutzend weitere Hausbewohner mussten in Sicherheit gebracht werden und wurden in einer nahegelegenen Sporthalle untergebracht.