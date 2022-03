In Torgau stehen die Bagger an einem Kreisverkehr der Bundesstraße 182 weiterhin still. Denn: mehrere Europäische Maulwürfe wühlen sich durchs Erdreich, in das ursprünglich Bagger Löcher für Fundamente graben sollten. Die tierischen Buddler waren schneller. Und weil sie gemäß Bundesartenschutzverordnung zu einer streng geschützten Tierart gehören, ist laut Landratsamt Nordsachsen unklar, wann die Bauleute am Verkehrskreisel weiter baggern können.