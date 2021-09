Bald will der Hausarzt in Torgau seine Praxis schließen. Eine Nachfolge gibt es nicht. Patientinnen und Patienten treibz dier Frage um, wo sie sich künftig behandeln lassen sollen?

Bald will der Hausarzt in Torgau seine Praxis schließen. Eine Nachfolge gibt es nicht. Patientinnen und Patienten treibz dier Frage um, wo sie sich künftig behandeln lassen sollen? Bildrechte: MDR/Mathias Schäfer

Mit der Schließung einer Hausarztpraxis in Torgau im Landkreis Nordsachsen droht sich die medizinische Unterversorgung in der Region weiter zu verschlechtern. Bereits im Oktober 2020 hatte der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen Sachsen eine drohende Unterversorgung für Torgau festgestellt.

Die Praxisschließung in Torgau könnte auch Folgen auf die Hausarztpraxen in den umliegenden Städten haben. Eine Hausärztin im gut 50 Kilometer entfernten Delitzsch, die nicht namentlich genannt werden möchte, sagte MDR SACHSEN, ihre Patientinnen und Patienten haben teilweise zuvor in fünf anderen Praxen nachgefragt und seien verzweifelt. Noch zähle Delitzsch zum überversorgten Gebiet. Bei etwa 1.000 Patienten pro Quartal sei es bei einer Praxisschließung in einer Nachbarstadt wie Torgau jedoch ein Problem, wenn dort kein Nachfolger zur Verfügung steht.