Die IG Metall setzt auch am Dienstag ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie fort. Da bei den Tarifverhandlungen bisher keine Einigung erzielt wurde, sind Beschäftigte in zahlreichen sächsischen Betrieben zum Ausstand aufgerufen. Laut der Gewerkschaft sollen ab um neun sollen die Beschäftigten des Automobilzulieferers Vitesco in Limbach-Oberfrohna die Arbeit niederlegen. Ebenso die Frühschicht bei Gelenkwelle Mosel und die Nachtschicht des Zwickauer Batterieherstellers Clarios. Die Beschäftigten fordern acht Prozent mehr Lohn.