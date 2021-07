Gebucht würden die Touren von Firmen, Geburtstagsrunden oder für Junggesellenabschiede, so Neumann. Doch nicht nur Männer klemmen sich hinter das Panzer-Lenkrad. "Wenn wir Firmenevents haben, kommen auch viele Frauen, die lenken den Panzer manchmal geschmeidiger als die Herren", betont er. Jeden dritten Sonnabend im Monat können Interessierte von April bis Oktober Panzer fahren. Eine Stunde kostet 260 Euro und bis zu 600 Liter Dieselkraftstoff werden an einem Tag verfahren.

Der 20-köpfige Verein hat aber nicht nur Militärgeräte wie eine MiG zusammengetragen. Auch DDR-Fahrzeuge und -Motorräder sind in Röcknitz ausgestellt - "allerdings nichts für Waffennarren", so Neumann. Für Militarismus sei kein Platz, betont er. Es gehe nur um die Sammelleidenschaft und den Erhalt der ehemaligen Militärtechnik.

Gäste kämen von überall her, seien jung und alt, groß und klein, so Neumann. Einer, der einen Termin bekommen hat, ist Wieland Weis. Er ist mit seiner Freundin extra aus Sachsen-Anhalt angereist und darf einen BMP-1 über die Piste lenken. "Ich war in der glücklichen Lage, zur Wende in der Armee zu sein. Da war die NVA in Auflösung begriffen. Und es bestand die Gefahr, dass wir mit den Schützenpanzern nach Berlin fahren müssen, um da für Ruhe zu sorgen. Gott sei Dank ist dieser Fall nicht eingetroffen", sagt Weis. Umso mehr freut er sich jetzt, ganz friedlich über das Gelände fahren zu dürfen.