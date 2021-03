Die Braunbären in Torgau haben am Mittwoch ihr neu gestaltetes Gehege im Schlossgraben von Schloss Hartenfels bezogen. Seit den Morgenstunden erkunden Bea und Benno ihr neues Zuhause. Anschließend darf Bärin Jette die neue Anlage erkunden.

Neu im Bärengehege sind unter anderem eine Brücke aus dicken Kiefernstämmen, neu angelegte Hügel, eine Steinhöhle und ein dicker Holzstamm, der mit Buchenholzteer eingerieben wurde, an dem die Bären ihr Rückenfell reiben. Bärenpflegerin Heide Grieser ist begeistert, wie schnell sich Bea und Benno an die neue Anlage gewöhnt haben. "Das hätte ich nicht gedacht." Besonders Bär Benno stürzte sich auf die neuen Spielsachen: "Alles was neu ist, da ist er vorne dabei", sagte Grieser.