Oberbürgermeisterwahl Delitzsch Rechter OB-Kandidat droht "LVZ" nach Ausladung aus Gesprächsrunde

Hauptinhalt

Anlässlich der Oberbürgermeisterwahl in Delitzsch lädt die Leipziger Volkszeitung zu einer Gesprächsrunde mit allen Kandidaten ein – außer mit Hagen Grell. Der Parteilose ist seit Jahren in der rechten Szene vernetzt und verharmloste kürzlich in einem Youtube-Video den Holocaust.