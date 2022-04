Nach der Kritik an der Sperrung der Wolffersdorffstraße während der Landesgartenschau und einem Fußgänger-Überweg, hat jetzt die Stadt Torgau gemeinsam mit der Landesgartenschau-Organisatoren reagiert. "Dass sich die gut gemeinte Aktion des Baus eines Überweges als derart problematisch erweisen würde, hätten wir nicht vermutet", sagte Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU).

Wegen der Einwände der Bürgerinnen und Bürger sollen nun zusätzlich zum Überweg am Wolffersdorffplatz während der Landesgartenschau zwei Tore als Durchlass eingerichtet werden. Wenn Rollstuhlfahrer, Senioren mit Rollatoren oder auch Familien mit Kinderwagen kämen, würden die Tore von einer ohnehin dort tätigen Person aufgeschlossen und die Bürger durchgelassen, so Barth. Für Radfahrende soll zudem versucht werden, noch eine Radschiene an die Behelfsbrücke zu bauen.