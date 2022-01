3.000 Menschen leben in Nordwest. Etwa ein Drittel davon sind EU-Arbeitsmigranten, vorwiegend aus Südosteuropa. Die meisten von ihnen arbeiten im Geflügelschlachthof im benachbarten Mockrehna. Einige von ihnen fielen in der Vergangenheit durch überbelegte Wohnungen und laute Feiern auf. Sie luden Müll und Sperrmüll auf der Straße ab.

Es seien zum Teil chaotische Zustände gewesen, sagt auch Waldleben. "Wir haben einen sehr häufigen Wechsel der Bewohner hier in diesen Blöcken – dadurch, dass die nicht lange bei den Arbeitgebern sind. Sie können sich – und wollen sich dann vielleicht auch nicht – in dem Maße integrieren, wie es notwendig wäre."

Die Stadt wolle die Angebote des Stadtteiltreffs noch deutlich ausbauen, sagt Oberbürgermeisterin Romina Barth. Im Moment sei sie sehr optimistisch, was Nordwest angeht. Zufrieden ist sie aber noch nicht. "Es wird nie so sein, dass wir eine absolute Zufriedenheit in Nordwest haben. Und mir ist auch bewusst, dass wir immer wieder am Problem dranbleiben müssen." EU-Arbeitsmigranten seien manchmal nur ein halbes Jahr in Torgau beschäftigt. Dann würden neue kommen und Probleme könnten immer wieder aufs Neue entstehen.