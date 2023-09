Im Konflikt um die Torgauer Plattenbausiedlung Nordwest hat Oberbürgermeister Henrik Simon dem Stadtrat einen ersten Lösungsvorschlag unterbreitet. Wie Simon MDR SACHSEN sagte, soll zunächst ein Sicherheitsdienst in dem Viertel auf Streife gehen und für Ruhe und Ordnung sorgen. In Zukunft sollen dann weitere Schritte folgen, dafür stünden Fördermittel in Höhe von 2,5 Millionen Euro bereit, hieß es. In der Plattenbausiedlung Nordwest in Torgau klagen Anwohner über Lärm, Schmutz und Kriminalität. Der Oberbürgermeister will zunächst einen Sicherheitsdienst engagieren. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Wie die konkreten Vorhaben aussehen, werde noch in kleiner Runde mit ausgewählten Stadträten und Amtsträgern diskutiert, so der Oberbürgermeister. In einem ersten Schritt hatte die Stadt Pflanzenkübel aufgestellt, um nächtliche Straßenrennen im Wohngebiet zu verhindern.

Beschwerden bei Bürgerdialog

Die Bewohner im Plattenbauviertel beklagen schon seit längerer Zeit Lärm, Schmutz und eine Zunahme von Kriminalität. Bei einem Bürgerdialog Anfang September hatten Bewohnerinnen und Bewohner ihrem Ärger Luft gemacht. Dabei ging es vor allem um die "Blauen Blöcke", zwei blau-weiße Häuserblocks an der Zinnaer Straße, am Rande des Viertels. Dort sollen vornehmlich Arbeitsmigranten leben.