Mit Spannung und Vorfreude erwartet Rainer Herrn den Abend der Gesprächsreihe "Queer in der DDR". Die Veranstaltung im Volkshochschulzentrum in Torgau ist die dritte Station der Reihe, die bis Anfang Juni an verschiedenen Orten in Sachsen stattfindet. "Ich habe selbst in Torgau Abitur gemacht und habe mich damals noch nicht als homosexuell verstanden. Gleichwohl ist so erotisches Interesse an Männern sicherlich auch da gewesen", berichtet der 1957 Geborene im Gespräch mit MDR SACHSEN. Auf die Rückkehr nach Torgau sei er daher gespannt.



"Mit dem Auferstehen alter Vorurteile finde ich es ganz wichtig, aufs Land zu gehen, und gerade in die Kleinstädte. Großstädte sind immer liberaler und privilegierter gewesen". Deshalb habe er zuerst in Leipzig und später in Berlin gelebt, weil das Orte seien, in denen man als Minderheit anonymer und freier leben könne als im ländlichen Raum, sagt er weiter.