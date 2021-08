Dirk Schulz ist leidenschaftlicher Radfahrer. Fast täglich parkt er sein himmelblaues Mountainbike vor der Touristeninformation am Marktplatz in Torgau. Dort arbeitet er seit Jahren. Nach getaner Arbeit setzt er sich noch einmal auf sein Bike und tritt in die Pedalen. Bis zu 80 Kilometer lang könne so eine Strecke werden, sagt Schulz. Oft führe seine Tour durch die Dahlener Heide bis nach Schmannewitz. Anders sehe es aus, wenn seine Kinder dabei sind. Dann werde es nur eine kleine Strecke um den Großen Teich in Torgau oder durch den Ratsforst.