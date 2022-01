Ermittlungserfolg Zollfahndern gelingt Schlag gegen Drogenszene im Raum Nordsachsen

Fünf Kilogramm Crystal, zehn Kilogramm Marihuana, 300 Ecstasy-Tabletten, 11.000 Euro Bargeld, Waffen und eine Cannabis-Plantage mit 500 Pflanzen: So liest sich die Einsatzbilanz von mehreren Razzien des Zollfahndungsamtes aus Dresden. 13 Objekte wurden im vergangenen November in den Landkreisen Nordsachsen und Anhalt-Bitterfeld durchsucht. Zwei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.