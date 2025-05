Seine Ausdauer hat er sich vor allem durch viele Radtouren in Rumänien und Bulgarien erarbeitet. Seine Laufleidenschaft zeigt sich auch bei den Friedensläufen, an denen er seit den 2010er-Jahren teilnimmt.



Bei diesen Veranstaltungen steht für ihn die Förderung von Freundschaft und interkulturelle Verständigung im Mittelpunkt. Vor allem gemeinsame Läufe nach Rom oder Monaco seien ihm da in Erinnerung geblieben, erzählt er. In diesem Sommer plant er einen Lauf entlang der Oder-Neiße-Grenze mit - zur Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. Bei diesem Thema kommt der eher verschlossene 73-Jährige richtig ins Erzählen. Die Gemeinschaft beim Laufen ist, was für ihn zählt.