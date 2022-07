In Belgern-Schildau wollen Eltern am Donnerstagabend dafür demonstrieren, dass ihre Kinder endlich Klassenräume bekommen. Was ungewöhnlich klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Die Lage zwischen dem Träger der künftigen Evangelischen Grundschule und der Stadt ist derzeit so verfahren, dass die Schulanfänger darum fürchten müssen, nicht wie geplant, in Belgern-Schildau unterrichtet zu werden. Zum Ärger der betroffenen Familien.

Das Verfahren für eine neue Evangelische Grundschule in Belgern-Schildau läuft seit September 2021, sagte der Geschäftsführer der Evangelischen Schulgemeinschaft Niederlausitz gGmbH, Stefan Branig, MDR SACHSEN. Der Schulträger betreibt in der Stadt bereits eine Evangelische Oberschule. Bis die neue Grundschule errichtet ist, sollen die Erstklässler in die Klassenräumen der Oberschule lernen.

Das ist der Knackpunkt zwischen dem Schulträger und der Stadt: Damit die Grundschüler in der Oberschule unterrichtet werden können, ist eine Nutzungsvereinbarung nötig. Und die muss die Stadt erteilen. Bisher habe sie die noch nicht ausgesprochen.

Bürgermeister Ingolf Gläser (CDU) weist hierbei darauf hin, dass ein Antrag auf eine Änderung des Nutzungsvertrages erst am 14. Juli 2022 vom Schulträger eingereicht worden sei. Der Antrag sei in Bearbeitung, dass brauche jedoch seine Zeit, sagte der Lokalpolitiker MDR SACHSEN.

Derweil sorgen sich die betroffenen Familien, weil die Zeit bis zur Einschulung drängt. "Unsere Tochter hat natürlich Angst, wenn es auch mit der Plan-B-Variante in Tröbitz nichts wird. Wir stehen gerade fünf Wochen vor dem Schulanfang", sagte eine Mutter (Name liegt der Redaktion vor), deren Tochter am 27. August an der Evangelischen Grundschule eingeschult werden soll.

Notlösung 37 Kilometer weit entfernt