Durch einen Gas-Austritt in einer Oberschule in Delitzsch nördlich von Leipzig sind am Freitagnachmittag mehrere Schüler leicht verletzt worden. "Sieben Kinder klagten über Atemwegsprobleme", sagte ein Polizeisprecherin MDR SACHSEN. Sie wurden von Rettungskräften medizinisch betreut, konnten aber wieder nach Hause entlassen werden. Ein Mitarbeiter der Schule musste zunächst stationär im Krankenhaus bleiben.

Bildrechte: EHL Media/Lucas Libke