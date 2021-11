Hoher Schaden an neuem Spielplatz in Torgau

Eine unbekannte Person hat in Torgau einen hohen Sachschaden an einer Baustelle der neunten Landesgartenschau verursacht. Wie die Polizei mitteilte, soll dabei am in der Zeit vom vergangenen Freitag bis Sonnabendnachmittag der Bodenbelag eines im Bau befindlichen Spielplatzes beschädigt worden sein. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 170.000 Euro.