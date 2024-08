Mit Einbruch der Dämmerung soll das Festivalgelände dann am Freitagabend endgültig zum Leben erwachen. Ein besonderes Highlight gibt es am Samstagnachmittag, an dem Richter alle Besucher zu Kaffee und Kuchen einlädt: "Wir bauen eine Riesentafel auf und es gibt den leckersten selbstgebackenen Kuchen – alles gratis". Dieses Gemeinschaftsgefühl sei es, was das Stella Nomine-Festival so einzigartig mache.