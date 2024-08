In Liemehna bei Eilenburg ist in diesen Tagen ein seltenes Naturschauspiel zu sehen: mit mehr als 100 Störchen. Das begann vor mehr als zwei Wochen als immer mehr Störche in dem kleinen Ort im Landkreis Nordsachsen übernachteten, sagt der Jesewitzer Bürgermeister Ralf Tauchnitz (Wählervereinigung Liemehna) im Gespräch mit MDR SACHSEN.