Beim Getränkehersteller Franken Brunnen in Eilenburg (Ileburger Sachsen Quelle) hat am Dienstag die Frühschicht von 4 bis 8 Uhr die Arbeit niedergelegt. Christian Ullmann von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sagte MDR SACHSEN, den Beschäftigten gehe es um den Lohnausgleich mit den bayrischen Kollegen in Neustadt an der Aisch. Am Mittwoch findet der 3. Verhandlungstermin statt. Im Werk in Eilenburg arbeiten etwa 85 Beschäftigte.