In Eilenburg im Landkreis Nordsachsen wird es einen Bürgerentscheid zum Erhalt der Wäscherei Wagner geben. Das hat der Stadtrat am Montagabend entschieden. Am 5. Dezember stimmen die Eilenburgerinnen und Eilenburger ab, ob die Betreiberin das Grundstück am Nordring von der Stadt kaufen darf, um ihre Wäscherei an diesem Standort weiter betreiben zu können.

Hin und Her um Bürgerbegehren

Der Stadtrat hatte Anfang Dezember 2020 ein Bürgerbegehren abgelehnt mit der Begründung, dass damit vorrangig Privatinteressen verfolgt würden und eine Durchsetzung nicht der Allgemeinheit diene. Laut Sächsischer Gemeindeordnung entscheidet der stadtrat über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens. Zuvor hatte die Betreiberin über Petitionen Unterstützung aus der Stadtbevölkerung erhalten und das notwendige Quorum für ein Bürgerbegehren übererfüllt. Damit waren die Voraussetzungen für ein Bürgerbegehren gegeben, denn es handelte sich bei dem Begehren um keines, das laut Sächsischer Gemeindeordnung ausgeschlossen ist.

Gegen den Ablehnungsbescheid der Stadt ging der Anwalt der Betreiberin erfolgreich in Widerspruch. Der Stadtrat habe nun keine andere Wahl gehabt, als der Durchführung des Bürgerentscheids zuzustimmen, sagte Oberbürgermeister Ralf Scheler MDR SACHSEN.

Trotz aller komplizierten Zusammenhänge sehe ich das sehr sachlich. Es kann niemand gezwungen werden, ein Grundstück an jemand anderen zu verkaufen. Wenn so etwas über einen Bürgerentscheid erzwungen werden soll, dann halte ich das für undemokratisch. Ralf Scheler Oberbürgermeister der Stadt Eilenburg

Worüber darf bei einem Bürgerentscheid abgestimmt werden? - Ein Bürgerentscheid kann über alle Angelegenheiten durchgeführt werden, für die auch ein Stadtrat zuständig ist. - Ausgeschlossen sind Abstimmungen u.a. über Weisungsaufgaben, Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung oder Anträge, die gesetzeswidrige Ziele verfolgen.



- Der zur Abstimmung gestellte Entscheidungsvorschlag gilt als angenommen, wenn er die Mehrheit der gültigen Stimmen erhält und diese Mehrheit mindestens 25 Prozent der Stimmberechtigten beträgt.

- Ist die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, liegt die Entscheidung wieder beim Rat.

Um den Erhalt dieses Gebäudes am Nordring in Eilenburg streiten die Stadt und die Betreiberin seit Jahren. Bildrechte: Sven Kreuter

Konflikt um Kündigung des Mietverhältnisses schwelt

Das Gebäude am Nordring beherbergt seit 1992 die chemische Wäscherei. Das angrenzende Wohnhaus steht seit vielen Jahren leer. Seit 2007 ist die Stadt Eilenburg Eigentümerin des Grundstücks. Aufgrund der Pläne, den Grüngürtel entlang des ehemaligen Stadtwalls zu schließen, soll es abgerissen werden. Doch die Betreiberin kämpft um den Erhalt der Wäscherei an eben diesem Standort. Einen Verkauf des Gebäudes an die Betreiberin hat die Stadt Eilenburg bisher abgelehnt. Außerdem hatte sie zum 30. Juni 2020 das Mietverhältnis gekündigt. Auch dagegen wehrt sich die Betreiberin mit der Begründung, nur sie könne den Mietvertrag kündigen.

Scheler: Grundstück soll in städtischer Hand bleiben

Oberbürgermeister Ralf Scheler sagte MDR SACHSEN weiter, die Stadt habe am Montagabend letztmalig das Angebot unterbreitet, den Mietvertrag so lange zu verlängern, bis die Betreiberin in den Ruhestand geht. Sie beschäftigt mehrere Angestellte in Teilzeit in der Wäscherei. "Die Betreiberin hat auch dieses Angebot zurückgewiesen", sagte Scheler. Er hofft, dass das Grundstück in städtischer Hand bleiben wird. "Der Erwerb des Grundstücks ist geknüpft an den Erhalt der Dienstleistung der Wäscherei. Diese ist meiner Ansicht nach nicht garantiert", so Scheler.

Anwalt: Lebenswerk soll zerstört werden

Seit Jahren kämpfe seine Mandantin um den Erhalt ihres Lebenswerkes, erklärte Anwalt Sven Kreuter MDR SACHSEN. Wäre sie auf das Angebot der Stadt eingegangen, den Mietvertrag zu verlängern, bis sie in Rente geht, wäre eine Fortführung der Wäscherei ausgeschlossen und eine Übergabe und Fortführung des Betriebes an einen Nachfolger nicht möglich. Zudem habe die Stadt Eilenburg dies nur angeboten, wenn im Gegenzug auf den Bürgerentscheid verzichtet werde. Das sei aber gar nicht möglich, da der Bürgerentscheid auf einem Bürgerbegehren beruhe, so Kreuter.



"Irgendwelche Behauptungen oder Unterstellungen, dass sie das Grundstück nur erwerben will, um es später anderweitig zu "'ersilbern', entbehrten jedweder Grundlage", erklärte der Jurist weiter. Umgekehrt werde ein Schuh daraus, findet Kreuter.

Wenn man bedenkt, wie intensiv die Stadt – konkret der Oberbürgermeister – gegen die Wäscherei vorgeht, stellt sich mir die Frage, ob es wirklich nur um eine Grünfläche geht oder ob hier nicht weitergehende Absichten vorhanden sind. Sven Kreuter Rechtsanwalt

Immerhin wolle die Stadt für die Planung der 800 Quadratmeter großen Fläche geschätzte 200.000 Euro ausgeben. Das erscheine in Zeiten knapper kommunaler Kassen nicht sonderlich vernünftig, meinte Kreuter weiter.



Sollte der Bürgerentscheid positiv ausgehen, könnte seine Mandantin das Grundstück zum Verkehrswert kaufen. Damit wäre ein Betrieb der Wäscherei dauerhaft gesichert. Auch wenn ein Nachfolger die Wäscherei übernehmen würde.