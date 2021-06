Private Gärten Premiere der offenen Gartenpforte in Eilenburg

Mal beim Nachbarn hinter den Gartenzaun zu spicken, am "Tag der offenen Gartenpforte" ist das möglich. Sieben Gärten in Eilenburg waren bei der Premiere am Sonnabend mit dabei. Vom Nutzgarten bis zur kleinen verwunschenen Oase. Auch Katrin Walter hat die Pforten ihres Gartens für Besucher geöffnet und MDR SACHSEN hat sich in ihrem Idyll mal umgeschaut.