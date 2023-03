Ein Mann ist in Taura im Landkreis Nordsachsen nach einem Brand tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brach aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntagmorgen ein Feuer in der Küche des 89-Jährigen aus. Der Sohn des Seniors habe das Feuer bemerkt. Den Angaben zufolge versuchte der 53-jährige den Brand selbst zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf.

In Taura in Nordsachsen musste die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand ausrücken. (Symbolbild) Bildrechte: dpa