Die junge Frau hat in den vergangenen Wochen und Monaten mit ihren Helfern 85.000 Flyer verteilt und 2.500 Plakate geklebt. Von überall her zwischen Delitzsch, Schkeuditz, Rackwitz und Schönwölkau lächelte sie die Wählerschaft an. Bei der Landtagswahl hat sie für die CDU das Direktmandat im Wahlkreis Nordsachsen 1 geholt. Nun sollen Taten folgen. In den kommenden fünf Jahren vertritt sie die Anliegen ihrer Wähler auf Landesebene.