Nach rund 150 Jahren ist sein Schicksal besiegelt: Der Torgauer Bahnhof muss einem Neubau weichen. Das beschloss die Stadt als Eigentümerin Ende 2018. Jetzt kam beim Abriss eine Fachwerkfassade zum Vorschein. Manche Torgauer können nicht nachvollziehen, warum der Bahnhof trotzdem abgerissen werden soll. MDR AKTUELL Nutzer Reinhard Wehner schreibt: "Wir würden gern vom Denkmalpflegeamt in Dresden wissen, warum der Bahnhof Torgau kein Denkmal sein soll, wo man doch jetzt die schöne Fassade sieht und er saniert werden könnte." Ganz ähnlich sieht das Horst Vedder von der "Initiativgemeinschaft Bahnhof Torgau-WIR": "Wir haben in Torgau nicht so viel Fachwerkgebäude. Ich bin der Meinung, es ist nicht notwendig den Bahnhof abzureißen. Dieses Fachwerk ist nicht so geschädigt, dass man den Bahnhof nicht erhalten könnte."

Warum der Bahnhof kein Denkmal ist

Schon zu DDR-Zeiten wurde das Gebäude stark verändert. Die historischen Fenster sind nicht mehr vorhanden. Es gab in den vergangenen Jahrzehnten An- und Umbauten, bei denen viel historische Bausubstanz verloren ging, so die Begründung der zuständigen Denkmalschutzbehörde. Die hat anhand zeitgeschichtlicher Quellen und mit modernen Analysemethoden das Objekt untersucht.

Im März fand die letzte Begehung statt. Auch hier lautet das Ergebnis: Der Bahnhof ist kein Denkmal. Er hat zu wenige historische Merkmale. Dr. Hartmut Ritschel ist Abteilungsleiter im Landesamt für Denkmalpflege in Sachsen und erklärt warum: "Weil er die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vollständig erfüllt und zumal auch die Besichtigung des jetzigen Zustands ergeben hat, dass auch da der Denkmalwert nicht zweifelsfrei festzustellen ist."

Und selbst Denkmale sind nicht generell vor einem Abriss geschützt. In Sachsen etwa wurden seit 1990 circa 5.000 Denkmale komplett oder teilweise abgerissen. Dazu gehören neben Gebäuden auch andere Bauten wie zum Beispiel Brücken, Stützmauern und Grabsteine. Bei einem oft schlechten baulichen Zustand, sind die Sanierungskosten oft exorbitant hoch. Hinzu kommen oft auch wirtschaftliche Interessen, weiß Ursula Schirmer, Pressesprecherin von "Deutsche Stiftung Denkmalschutz": "Denkmale liegen durch die Bank sehr zentral im historischen Stadtkern und haben dann natürlich auch den Vorteil der Lage. Und da spekulieren manche darauf, eine so schöne Lage auch mit wirtschaftlich effektiveren Nutzungen vollpacken zu können."

Neuer Bahnhof soll 2022 fertig sein

Zurück nach Torgau. Dort kaufte die Stadt 2017 den Bahnhof, obwohl das Baudezernat schon 2014 warnte: Der Bahnhof sei marode. Eine spätere Bauzustandsanalyse zeigte, die Sanierung wäre 1,4 Millionen Euro teurer als der jetzt geplante Neubau. Ulf Podbielski ist Stadtrat in Torgau. Seine Fraktion DIE LINKE kritisiert das Vorgehen der Stadt – zum einen, dass es kein Konzept für die weitere Nutzung des Bahnhofgebäudes und der gesamten Fläche gegebenen habe, zum anderen: "Dass es damals keine Bauzustandsanaylse gab mit der abgeschätzt werden könnte, welche Folgekosten auf uns zukommen. Und dann hätten wir uns auch diese Überraschung ersparen können, die Ende 2018 auftauchte, wie es in dem Bahnhof aussieht, zum Beispiel dass dort Balken durchgefault sind."