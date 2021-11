Die Baustelle für die Skateranlage in Torgau, die zur Landesgartenschau 2022 entsteht. Auf dem grünlichen Kunststoffbelag sind Fußspuren.

Die Baustelle für die Skateranlage in Torgau, die zur Landesgartenschau 2022 entsteht. Auf dem grünlichen Kunststoffbelag sind Fußspuren.

Die Baustelle für die Skateranlage in Torgau, die zur Landesgartenschau 2022 entsteht. Auf dem grünlichen Kunststoffbelag sind Fußspuren. Bildrechte: MDR

Die mutmaßliche Verursacherin der Schäden an einem Spielplatz in Torgau hat sich gestellt. Nach Informationen von MDR SACHSEN nahm sich die Frau eine Anwältin. Diese teilte mit, ihre Klientin habe den Schaden nicht mutwillig verursacht. Sie leide unter einer psychischen Störung und habe die Tragweite ihres Handelns nicht abschätzen können. Die Frau sei haftpflichtversichert. Ob der Schaden von 170.000 Euro jedoch reguliert werde, sei noch nicht klar. Die Versicherung prüfen den Fall noch.

Die Frau war am ersten Novemberwochenende mit ihrem Hund spazieren gegangen und dabei über den abgesperrten Baustellenbereich der Skateranlage gelaufen. Die Sportanlage wird gerade für die Landesgartenschau gebaut. Die Spaziergängerin hatte vermutlich den frisch aufgetragenen Spezialbelag beschädigt.

Oberbürgermeisterin Romina Barth bezeichnete den Vorfall als sehr ärgerlich. Es würde immer wieder vorkommen, dass sich Personen am Wochenende an der Baustelle aufhielten. Man könne von Glück reden, dass noch niemandem was passiert sei, schließlich gebe es auch offene Gruben auf dem Gelände.