Unglück Ein Toter bei Wohnhausbrand in Battaune

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Battaune nahe Doberschütz ist am Sonntagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde verletzt. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 4 Uhr über das Feuer im Einfamilienhaus in der der Battauner Hauptstraße informiert. Die Feuerwehr Doberschütz übernahm die Löscharbeiten. Bei den Rettungsarbeiten wurde das 59-jährige Opfer leblos aufgefunden. Eine 28-jährige Frau kam mit einer Rauchgas-Vergiftung ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit.