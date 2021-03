In Nordsachsen ist am Dienstagmorgen ein toter Säugling entdeckt worden. Die Leiche sei an einem Waldstück in Mügeln gefunden worden, teilte die Polizei MDR SACHSEN mit. Einzelheiten zur Identität seien noch unklar. Auch die Todesumstände würden untersucht. Dazu seien Mitarbeiter der Kriminalpolizei und der Rechtsmedizin vor Ort.



Den Angaben zufolge wird in alle Richtungen ermittelt. Einzelheiten sollen nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Leipzig noch im Laufe des Dienstags veröffentlicht werden.