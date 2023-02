In Rackwitz im Landkreis Nordsachsen hat ein Unbekannter eine Bäckereifiliale überfallen. Laut Polizei war der Täter am Dienstag kurz vor 6 Uhr in das Geschäft in der Hauptstraße gekommen und forderte mit einem waffenähnlichen Gegenstand Bargeld. Die Mitarbeiterin sei der Forderung nachgekommen und habe dem Räuber eine dreistellige Summe übergeben. Danach sei der Mann geflohen.