Kurz vor dem Start in die Faschingssaison am 11.11. gibt es schlechte Nachrichten aus Eilenburg. In der Karnevalshochburg an der Mulde wird es in dieser Session - wie die Faschingszeit heißt - keinen Rosenmontagsumzug geben.



Der Chef des Eilenburger Carneval Clubs, Mathias Gürke, sagte MDR SACHSEN: Das Interesse der Zuschauer sei zwar ungebrochen. Allerdings wurde der Umzug kürzer, zu klein. Viele Teilnehmer seien nicht mehr bereit, an einem Wochentag für den Rosenmontagsumzug freizunehmen.