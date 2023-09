Auf der A9 bei Schkeuditz im Landkreis Nordsachsen ist am Mittwochnachmittag ein Lkw-Fahrer bei einem Auffahrunfall gestorben. Nach Angaben der Polizei ist die Autobahn derzeit in Richtung München für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt. Derzeit staut sich der Verkehr laut MDR Verkehrszentrum bis Bitterfeld-Wolfen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Lkw des Mannes mit einem voranfahrenden Lastwagen zusammengestoßen. Der Mann sei durch den Aufprall auf einen vorausfahrenden Lkw geschoben worden. Durch den Zusammenstoß sei der Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben, so die Polizei. Zwei weitere Personen wurden verletzt.



Ein Polizeisprecher konnte zunächst keine Angaben dazu machen, in welchem der Lkws die Verletzten saßen. Auch zur Identität der Unfallbeteiligten lagen vorerst keine Details vor.