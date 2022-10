Nördlich von Leipzig sind am Donnerstagmorgen fünf Polizeibeamte bei einem Unfall verletzt worden. Die B184 war zwischen Schalditz und Rackwitz in beide Richtungen mehr als zwei Stunden voll gesperrt. Nach Reporterangaben waren mehrere Polizisten mit einem Bus und mehreren Transportern in einer Kolonne unterwegs, als ein vorausfahrendes Fahrzeug plötzlich bremste. Der Bus der Bereitschaftspolizei habe nicht mehr rechtzeitig stoppen können und es kam zum Zusammenprall. Zwei nachfolgende Polizeifahrzeuge krachten ebenfalls ineinander.