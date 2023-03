Bei Eilenburg hat es am Donnerstag einen schweren Unfall gegeben. Dabei kamen drei Menschen ums Leben.

Bei Eilenburg hat es am Donnerstag einen schweren Unfall gegeben. Dabei kamen drei Menschen ums Leben. Bildrechte: Tobias Junghannß

Nach Polizeiangaben waren um 10:45 Uhr auf der Bundesstraße in Höhe des Bahnhofs Eilenburg Ost nahe der Muldebrücke offenbar vier Autos zusammengestoßen, unmittelbar an der Unfallstelle befindet sich auch ein Lkw. Zur Stunde läuft die Bergung. Aus Torgau sei ein Staatsanwalt unterwegs, außerdem ist ein Sachverständiger vor Ort. Die B87 ist auf Höhe Eilenburg in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.