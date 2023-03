Am Donnerstag war um 10:45 Uhr auf der Bundesstraße in Höhe des Bahnhofs Eilenburg nahe der Muldebrücke ein Auto in den Gegenverkehr geraten. In der Folge stieß das Auto mit drei Pkws und einem Lastwagen zusammen. Die Bergung dauerte stundenlang. Aus Torgau sei ein Staatsanwalt an den Unfallort geeilt, außerdem ein Dekra-Sachverständiger, informierte die Polizei.