Zwischen Cavertitz und Schöna im Landkreis Nordsachsen ist am Dienstag ein Mann bei einem Autounfall gestorben. Nach Angaben der Polizei übersah der 40 Jahre alte Mann beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Kleinwagen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.