Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B183 bei Werdau im Landkreis Nordsachsen sind am Sonnabend in den Morgenstunden zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN sagte, war ihr Auto von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und hatte sich danach überschlagen. Der 26 Jahre alte Fahrer und seine 20 Jahre alte Beifahrerin starben noch am Unfallort.