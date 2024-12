Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A9 in Richtung Berlin bei Wiedemar sucht die Polizei nun Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine 54-Jährige auf Grund des stark einsetzenden Schneeregens und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei dann in die rechte Leitplanke gefahren. Anschließend seien sieben weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle gekracht.