Das Leipziger Landgericht hat am Dienstag einen Mann aus Torgau wegen sexuellen Missbrauchs in elf Fällen zu fünf Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft sah es als erwiesen an, dass der heute 46-Jährige zwischen 2011 und 2022 überwiegend Mädchen im Alter zwischen vier und 13 Jahren missbraucht hat. Die Taten seien im Wesentlichen in der Wohnung des Angeklagten begangen worden, aber auch an anderen Orten in Belgern, Beilrode und Torgau.